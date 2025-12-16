Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Aufbrüche - Fensterscheibe eingeworfen - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Pkw-Aufbrüche

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden in Geradstetten zwei Pkw aufgebrochen. In der Unteren Hauptstraße wurde eine Seitenscheibe eines Skoda eingeschlagen und aus diesem ein Geldbeutel samt mehrerer hundert Euro Bargeld entwendet. Im Drosselweg wurde die Seitenscheibe eines VW eingeschlagen, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Fensterscheibe eingeworfen

Zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 8 Uhr wurde eine Fensterscheibe der Geschwister-Scholl-Realschule von bisher unbekannten Vandalen eingeworfen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Junge bei Unfall leicht verletzt

Eine 41 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah beim Abbiegen an der Einmündung Gotthilf-Bayh-Straße / Tournonstraße einen achtjährigen Jungen, der mit seinem City-Roller die Straße überqueren wollte. Der Pkw touchierte den Knaben, hierbei erlitt dieser leichte Verletzungen. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

