Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße einen geparkten Subaru und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Freitag zwischen 7:00 Uhr und 12:05 Uhr in der Oberlinstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winterbach: Einbruch

Zwischen Donnerstagmittag und Montagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Amselweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Goldmünzen und zwei goldene Halsketten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 23:15 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr wurde die Heckklappe eines Pkw, der in der Kleiststraße geparkt war, stark zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bahnhofstraße einen geparkten VW Tiguan und fuhr danach unerlaubt weiter. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 6:20 Uhr in der Klopstockstraße einen am Straßenrand geparkten Audi A6 und entfernte sich anschließend unerlaubt am Unfallort. Der Schaden am Audi wird auf 8000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Autofahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell