PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Aalen (ots)

Stödtlen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffeln

Seit Montagfrüh gegen 06:30 Uhr fehlte ein 56-jähriger Mann aus Stödtlen. Da nicht auszuschließen war, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, suchte die Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem Mann. Am Abend kamen auch ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen, sowie Rettungshundestaffeln aus dem Ostalbkreis zum Einsatz. Der Vermisste konnte gegen 20:10 Uhr von einem Autofahrer unverletzt im Bereich Pfahlheim angetroffen werden. Da er etwas unterkühlt war, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:39

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule Am Sonntag um 0:30 Uhr hebelte ein unbekannter Dieb ein Fenster zu einem Klassenraum einer Schule in der Karlsbader Straße auf. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und begab sich zum Serverraum, wo er mehrere Sicherungen ausschaltete. Der Versuch eine Tür zu einem Lagerraum aufzubrechen misslang, weswegen der Eindringling die Räumlichkeiten ohne Diebesgut ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:07

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von E-Roller, Unfall mit Kind

    Aalen (ots) - Murrhardt: E-Roller gestohlen Unbekannte Diebe haben am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 12:10 Uhr einen E-Roller der Marke "Segway" gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war in der Nägelestraße in der Nähe der Schule abgestellt. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 099 LJB angebracht. Er hatte einen Wert von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt nimmt dazu Zeugenhinweise unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:58

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Schrozberg: Verkehrsunfall Am Montagvormittag gegen 08:45 Uhr befuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer die Krailshausener Straße und wollte nach links in die Blaufeldener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorrangigen 42-jährigen Lkw-Fahrer, welcher nach rechts ebenfalls in die Blaufeldener Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren