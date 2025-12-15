Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Aalen (ots)

Stödtlen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffeln

Seit Montagfrüh gegen 06:30 Uhr fehlte ein 56-jähriger Mann aus Stödtlen. Da nicht auszuschließen war, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, suchte die Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem Mann. Am Abend kamen auch ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen, sowie Rettungshundestaffeln aus dem Ostalbkreis zum Einsatz. Der Vermisste konnte gegen 20:10 Uhr von einem Autofahrer unverletzt im Bereich Pfahlheim angetroffen werden. Da er etwas unterkühlt war, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

