Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule

Am Sonntag um 0:30 Uhr hebelte ein unbekannter Dieb ein Fenster zu einem Klassenraum einer Schule in der Karlsbader Straße auf. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und begab sich zum Serverraum, wo er mehrere Sicherungen ausschaltete. Der Versuch eine Tür zu einem Lagerraum aufzubrechen misslang, weswegen der Eindringling die Räumlichkeiten ohne Diebesgut wieder verließ. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen Freitagmorgen, 5 Uhr und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, wurde in der Fahrradgarage am Bahnhof ein E-Bike der Marke HiBike entwendet, welches dort mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Das zerstörte Schloss konnte am Abstellplatz aufgefunden werden. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

