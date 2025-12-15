PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule

Am Sonntag um 0:30 Uhr hebelte ein unbekannter Dieb ein Fenster zu einem Klassenraum einer Schule in der Karlsbader Straße auf. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und begab sich zum Serverraum, wo er mehrere Sicherungen ausschaltete. Der Versuch eine Tür zu einem Lagerraum aufzubrechen misslang, weswegen der Eindringling die Räumlichkeiten ohne Diebesgut wieder verließ. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen Freitagmorgen, 5 Uhr und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, wurde in der Fahrradgarage am Bahnhof ein E-Bike der Marke HiBike entwendet, welches dort mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Das zerstörte Schloss konnte am Abstellplatz aufgefunden werden. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:07

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von E-Roller, Unfall mit Kind

    Aalen (ots) - Murrhardt: E-Roller gestohlen Unbekannte Diebe haben am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 12:10 Uhr einen E-Roller der Marke "Segway" gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war in der Nägelestraße in der Nähe der Schule abgestellt. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 099 LJB angebracht. Er hatte einen Wert von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt nimmt dazu Zeugenhinweise unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:58

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Schrozberg: Verkehrsunfall Am Montagvormittag gegen 08:45 Uhr befuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer die Krailshausener Straße und wollte nach links in die Blaufeldener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorrangigen 42-jährigen Lkw-Fahrer, welcher nach rechts ebenfalls in die Blaufeldener Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallfluchten - Widerstände - Sonstiges

    Aalen (ots) - Aalen: Weihnachtsmarktbesucher randaliert Am Sonntag gegen 18:25 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass auf dem Weihnachtsmarkt in der Spitalstraße ein betrunkener Mann herumschreien und Passanten anpöbeln würde. Gegenüber den einschreitenden Beamten verhielt sich der 54-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte diese. Einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren