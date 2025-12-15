Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallfluchten - Widerstände - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Weihnachtsmarktbesucher randaliert

Am Sonntag gegen 18:25 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass auf dem Weihnachtsmarkt in der Spitalstraße ein betrunkener Mann herumschreien und Passanten anpöbeln würde. Gegenüber den einschreitenden Beamten verhielt sich der 54-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte diese. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Letztendlich musste der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht werden, wo er auf richterliche Anweisung bis 4 Uhr seinen Rausch ausschlafen konnte.

Hüttlingen: Wer wurde gefährdet?

Dem Polizeipräsidium Aalen wurde mitgeteilt, dass am Samstag gegen 11:45 Uhr ein bislang unbekannter Lenker eines gelben Fahrzeugs, vermutlich eines Fiat Panda, mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Das Fahrzeug befuhr demnach die B29 von Westhausen in Richtung Hüttlingen. Kurz vor der Abfahrt Hüttlingen sei dieses Fahrzeug auf die Gegenfahrspur gefahren. Der gelbe PKW habe dabei einen Leitpfosten auf der Gegenfahrspur touchiert, bevor der Fahrer anschließend wieder auf die rechte Fahrspur zurückgekehrt sei. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten aufgrund des Fahrverhaltens ihre Fahrzeuge stark abbremsen müssen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten ich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Tresor entwendet

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr, drangen bislang unbekannte Diebe in den Bürobereich eines Pflegeheimes in der Straße Weiße Steige ein. Der oder die Diebe hebelten zuvor ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Aus einem Büroraum wurde ein Tresor entwendet, in welchem sich unter anderen ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der aufgebrochene Tresor wurde am Samstag gegen 15:40 Uhr von Spaziergängern in einem Waldstück an der Weißen Steige aufgefunden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Aufzug bleibt stecken

Am Freitag gegen 23:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in einer Gaststätte beim Markplatz ein Aufzug stecken geblieben sei, in welchem sich mehrere Personen befanden. Durch die Feuerwehr Aalen, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort kamen, konnten die acht Personen wohlbehalten aus dem Aufzug befreit werden.

Oberkochen: Person in Gaststätte geschlagen

Am Freitagabend gegen 22 Uhr betraten plötzlich drei Männer eine Gaststätte in der Bahnhofstraße. Die drei Männer gingen gezielt auf eine Person zu und schlugen diese. Anschließend verließen sie die Gaststätte wieder. Durch die Polizei konnten die drei Angreifer im Alter von 22 bis 30 Jahre im Bereich des Bahnhofs angetroffen werden. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Mutlangen: Fußgängerin übersehen

Am Freitag gegen 13:50 Uhr überfuhr ein 85-Jähriger in Schrittgeschwindigkeit mit seinem Daimler-Benz einen Fußgängerüberweg an der Einmündung Hornbergstraße/Siedlungsweg. Hierbei übersah er ein 6-jähriges Mädchen, welches den Fußgängerüberweg bereits betreten hatte. Es kam zum Kontakt, wobei das Mädchen leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Weihnachtsbäume entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr, wurden vier Weihnachtsbäume, die an der Mauer des Finanzamtes in der Augustinerstraße angelehnt waren, entwendet. Die Bäume waren jeweils etwa 4 Meter groß und hatten einen Wert von insgesamt rund 800 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib der Bäume machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Iggingen: Diebstahl

Zwei bislang unbekannte Jugendliche öffneten am Donnerstag zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes eine verschlossene Kasse in einem Hofladen im Kreuzäcker und entwendeten rund 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der vermutlich mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs war, beschädigte am Samstag gegen 20:20 Uhr ein Garagentor in der Straße In den Riedäckern. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Nummer 07171 358-0 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Samstag gegen 03:10 Uhr wurde der Polizei ein stark betrunkener Mann im Berliner Weg gemeldet, welcher augenscheinlich geparkte Fahrzeuge beschädigte. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der 26-Jährige aggressiv und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Er trat mehrfach gegen die Beamten. Auch während der folgenden Ingewahrsamnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

Heubach: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Montag gegen 00:40 Uhr wurde ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer in der Strutfeldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann sprach mit verwaschener Aussprache und verhielt sich verbal aggressiv. Auf Nachfrage, gab er an, dass er keine Fahrerlaubnis habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Aufgrund des aggressiven Auftretens des 43-Jährigen wurden ihm Handschließen angelegt, damit er zur Blutentnahme in ein Klinikum verbracht werden konnte. Im weiteren Verlauf kam es zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen zum Nachteil der Beamten.

Bopfingen/Trochtelfingen: Unfall - Zeugen gesucht

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag gegen 14:30 Uhr in alkoholisiertem Zustand die B29 in Fahrtrichtung Nördlingen. Zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch geriet er mehrfach auf die linke Fahrspur und kollidierte dabei mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Kurz vor Nördlingen konnte er von der Polizei kontrolliert werden. Der 41-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Ellwangen sucht unter der Telefonnummer 07961 930-0 Zeugen der Unfälle bzw. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch den Lkw gefährdet oder geschädigt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell