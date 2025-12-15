Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit Fußballfans - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Beim Wasserturm einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Wohnung, hinterließen beim Einbruchsversuch aber mehrere hundert Euro Schaden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schildergasse einen geparkten VW Golf und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am VW wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Mehrere Einbrüche in Bäckereien

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Straße Am Hasenbrunnen ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße ein, hier wurde nach bisherigem Kenntnisstand aber nichts gestohlen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit Fußballfans

Am Freitagabend kurz nach 18:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Gruppe von ca. 100 Fußballfans, die sich im innerstädtischen Bereich aufhielten und teilweise Pyrotechnik gezündet hätten, weshalb mehrere Streifenbesatzungen hinzugezogen wurden. Bei den Fans handelte es sich um Anhänger des VfB Stuttgart. Durch die eingesetzten Beamten wurden zudem ca. zehn Fans des VfR Aalen im innerstädtischen Bereich festgestellt. Eine drohende Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Gruppierungen konnte verhindert werden. Im Verlauf der weiteren Einsatzmaßnahmen kam es zu Beleidigungen gegenüber mehrerer Polizeibeamter sowie einem Flaschenwurf in Richtung der Beamten und zum Abbrennen von Pyrotechnik seitens der Fußballfans. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rudersberg: Auto zerkratzt

Am Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Ahornstraße ein geparkter Mazda rundherum zerkratzt und hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer widersetzt sich Polizeimaßnahmen

Ein 59 Jahre alter Suzuki-Fahrer befuhr in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht den Schornbacher Weg und kam aufgrund seiner starken Alkoholisierung von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenschild und einem Hoftor. Mehrere Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten schließlich die Polizei, woraufhin der betrunkene Autofahrer die Unfallstelle zu Fuß verließ. Er wurde kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Als die Beamten den Mann zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus bringen wollten, wehrte er sich hiergegen, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

