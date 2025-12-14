Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbrüche

Aalen (ots)

Weinstadt - Endersbach: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:15 Uhr bog eine 34-Jährige mit ihrem PKW Ford von der Theodor-Heuss-Straße in die Beutelsbacher Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 26-Jährigen, die mit seinem PKW BMW auf der Beutelsbacher Straße fuhr. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstand.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 16:20 Uhr und 21:55 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Lerchenstraße eingebrochen. Durch die Einbrecher wurde das Glas der Terrassentüre eingeschlagen und im Haus wurde einige Räume durchwühlt. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, konnte bislang nicht festgestellt werden. Es wurde ein Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Auenwald - Oberbrüden: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitagmorgen 08:30 Uhr und Samstag 15:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Narzissenweg ein. Sie hebelten ein Kellerfenster auf und drangen so in das Haus ein. Im Haus wurden zahlreiche Räume nach Diebesgut durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt mehrere Hundert Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Kernen - Rommelshausen: In Cafe eingebrochen

Am Sonntagmorgen zwischen 05:50 Uhr und 07:30 Uhr wurde in ein Cafe in der Stettener Straße eingebrochen. Die Täter schlugen die verglaste Eingangstüre mit einem Feuerlöscher ein und durchwühlten alle Behältnisse in dem Cafe. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlangten die Einbrecher kein Diebesgut. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell