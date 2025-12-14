PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Fahrzeugbrand, Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsunfall zwischen einem Seat Cupra und einem Polizeifahrzeug

Am Samstagabend kam es gegen 20:40 Uhr auf der Bahnhofstraße, an der Kreuzung zur Schleifbrückenstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat Cupra und einem Streifenwagen der Polizei. Der Streifenwagen fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Wasseralfingen und der Seat war im Begriff nach links in Richtung Bahnhof abzubiegen. Bei der Kollision wurden der 51-jährige Fahrer des Streifenwagens und seine 36-jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt. Der 25-jährige Cupra-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Am Samstagabend gegen 20 Uhr befand sich eine 53-Jährige mit ihrem Kleinbus Renault in der Lorcher Straße im Bereich der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd - Mitte. Der Renault geriet aufgrund einer technischen Ursache während der Fahrt in Brand, konnte jedoch durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt war, schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd waren zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Böbingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr gelangte eine unbekannte Person in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Die Person versuchte eine Wohnungstüre aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

