POL-AA: Unfall
Aalen (ots)
Waldstetten: Unfall - PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen
Am Samstag gegen 00:30 Uhr befuhr ein 21 -jähriger Honda-Fahrer mit seinem PKW die Robert-Bosch-Straße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Mauer und wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden deutliche Anzeichen auf eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.
