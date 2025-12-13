POL-AA: Einbruch
Aalen (ots)
Crailsheim: Einbruch in Autohaus
In der Freitagnacht warfen unbekannte Täter ein Fenster zum Büro eines Autohauses in der Willy-Brandt-Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Aus der Werkstatt fuhren sie einen Oldtimer aus der Garage, ließen diesen jedoch zurück. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.
