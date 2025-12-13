PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Autohaus

In der Freitagnacht warfen unbekannte Täter ein Fenster zum Büro eines Autohauses in der Willy-Brandt-Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Aus der Werkstatt fuhren sie einen Oldtimer aus der Garage, ließen diesen jedoch zurück. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

