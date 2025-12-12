PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Welzheim: Versuchter Firmeneinbruch

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr gelangten unbekannte Täter zunächst unbemerkt auf ein Firmengelände in der Straße Reizenwiesen. Dort versuchten sie zunächst die Tür eines Firmengebäudes aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wandten sich die unbekannten Täter einem Fenster zu, um so gewaltsam ins Gebäudeinnere einzudringen. Vermutlich ließen die Täter von ihren Einbruchsversuchen ab, nachdem die installierte Alarmanlage lautstark auslöste. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 928111.

Schorndorf: Unfall - Zeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 07:20 Uhr und 07:30 Uhr übersah ein 12-jähriger Radfahrer in der Werderstraße ein entgegenkommendes Auto. Es kam zum Unfall, bei dem der 12-Jährige mit seinem Rad stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer kam nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Auto könnte es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Unfallzeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten Auto machen können um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07181 2040.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

