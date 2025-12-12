PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rot am See: Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Opel-Fahrer die B290 zwischen Schainbach und Rot am See. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 64-Jährigen Suzuki-Fahrer. Es kam zur Kollision wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

