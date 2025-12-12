POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Backnang: Unfall Ein 29-jähriger LKW-Fahrer hielt am Donnerstagmorgen, gegen 09:40 Uhr kurz auf der Gartenstraße an, um in eine Baustelle einzufahren. Dabei hatte er weder einen Gang eingelegt noch die Bremse betätigt, so dass der LKW gegen einen geparkten Mercedes rollte. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Allmersbach im Tal: Unfallflucht Am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr verursachte ...

