POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall
Aalen (ots)
Rot am See: Verkehrsunfall
Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Opel-Fahrer die B290 zwischen Schainbach und Rot am See. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 64-Jährigen Suzuki-Fahrer. Es kam zur Kollision wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.
