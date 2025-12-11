PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht, Firmeneinbrüche

Aalen (ots)

Backnang: Unfall

Ein 29-jähriger LKW-Fahrer hielt am Donnerstagmorgen, gegen 09:40 Uhr kurz auf der Gartenstraße an, um in eine Baustelle einzufahren. Dabei hatte er weder einen Gang eingelegt noch die Bremse betätigt, so dass der LKW gegen einen geparkten Mercedes rollte. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Lichtensteinweg einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rangieren einen dort geparkten Dacia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Urbach: Firmeneinbrüche

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in zwei Firmen in der Dieselstraße und in der Steinbeissstraße ein. Aus den Firmengebäuden entwendeten die unbekannten Einbrecher mehrere Kanister mit Dieselkraftstoff, Arbeitskleidung und einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 81344 beim Polizeiposten Plüderhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

