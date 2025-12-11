Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung, Widerstand

Aalen (ots)

Lauchheim: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund Alkoholisierung verlor am Mittwoch eine 48-Jährige gegen 23:30 Uhr die Orientierung und geriet mit ihrem Mazda zwischen Röttingen und Aufhausen auf einen Feldweg. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in einen dortigen Acker, wo sie sich schließlich festfuhr und zum Stehen kam. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über anderthalb Promille. Zudem stellte sich heraus, dass für der PKW nicht versichert ist. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Gegen 20:30 Uhr befuhr am Mittwoch ein 35-jähriger LKW-Fahrer die Abfahrt der BAB7 an der Anschlussstelle Aalen /Westhausen und wollte anschließend nach rechts auf die B29 abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von Aalen nach Westhausen fahrenden LKW eines 46-Jährigen, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Aalen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch in der Neßlauer Straße ereignete. Eine 29-Jährige befuhr gegen 21 Uhr die Neßlauer Straße in Richtungen Dewangen. Als ein vor ihr fahrender 18-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste, übersah dies die 29-Jährige und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden die 29-Jährige, der 18-Jährige sowie seine 16-Jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Aalen: Gegen Auto getreten

Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 21:45 Uhr den Westlichen Stadtgraben. Nach einer dortigen Kurve hielt sie ihr Fahrzeug an, damit drei Männer die Straße überqueren konnten. Hierbei trat einer der Männer unvermittelt gegen den PKW der 19-Jährigen und verursachte Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Feuerwerkskörper entwendet

Unbekannte Diebe brachen in der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 5:40 Uhr einen Container mit Feuerwerkskörper auf einem Discounter Parkplatz in der Neue Nördlinger Straße auf. Anschließend entwendeten sie daraus mehrere Pakete an Feuerwerkskörpern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Jagstzell: Kupferdiebstahl

Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten am Mittwoch gegen 14:20 Uhr Kupferkabel von einem Firmengelände in der Industriestraße im Wert von rund 600 Euro. Die Diebe waren etwa 1,80 m groß, einer davon war etwas fester, der andere schlank. Sie flüchteten mit einem weißen Sprinter mit bulgarischer Zulassung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Heubach: Widerstand

Eine 32-Jährige verschaffte sich am Mittwoch gegen 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Franz-Schubert-Straße. Im Inneren konnte sie zunächst durch die hinzugerufenen Polizisten gesichtet werden, woraufhin sie sich im Haus versteckte. Sie konnte schließlich aufgefunden werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete sie sodann erheblichen Widerstand. Unter erheblichem Kraftaufwand konnte die sich im psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau schließlich fixiert und unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Die Frau wurde letztlich von einem Notarzt sediert und polizeilicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert.

