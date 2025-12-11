Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall

Im Dresdener Ring fuhr am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr ein 26-jähriger Opel-Fahrer auf den Peugeot eines 39-Jährigen auf. Dadurch entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Rund 11.000 Euro Schaden verursachte ein 50-Jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochabend. Er befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Gespann die Cannstatter Straße und bog in die Kirchhofstraße ab. Dabei streifte er zunächst einen Begrenzungsstein und im weiteren Verlauf einen parkenden Hyundai.

Weinstadt: Unfall - Radfahrer übersehen

Am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr wollte eine 28-jährige VW-Polo Fahrerin in der Kalkofenstraße links in eine Parklücke einbiegen. Ein 30-jähriger Radfahrer wollte im Moment des Abbiegens den VW-Polo überholen. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Am Rad und am Auto entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Winnenden: Unfall

Eine 35-jährige Dacia-Fahrerin wollte am Mittwoch, gegen 15:25 Uhr von der Lilienstraße in die Backnanger Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine 35-jährige Renault-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Urbach: Unfall - Beteiligter gesucht

Am Mittwoch, gegen 10:55 Uhr beschädigte ein 20-jähriger Opel-Fahrer in der Mühlstraße, auf einem Parkplatz oberhalb der Volksbank, beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug. Der 20-Jährige hinterließ einen Zettel an dem beschädigten Auto und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwa eine Stunde später erschien der 20-Jährige bei der Polizei, um den Unfall zu melden, da sich niemand aufgrund seines hinterlassenen Zettels gemeldet hatte. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen hellen/silbernen VW Golf gehandelt haben. Das Polizeirevier Schorndorf bittet den Halter des beschädigten Fahrzeugs, sich unter der Rufnummer 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: Unfall - Alleinbeteiligt gegen Baum

Am Mittwochabend befuhr gegen 20:10 Uhr eine 91-jährige BMW-Fahrerin die Künkelinstraße in Richtung Rosenstraße. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie mit ihrem Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beim Unfall wurde die 91-Jährige und ihr 93-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell