Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Mutlangen: Unfall beim Abbiegen

Ein 23-jähriger VW-Lenker befuhr am Mittwochmorgen, kurz vor 06:00 Uhr, die B298 von Mutlangen kommend. Als er nach links in Richtung Pfersbach abbog, geriet er zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Suzuki, der von einer 61-Jährigen gelenkt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Am VW und am Suzuki entstand Totalschaden.

Durlangen: Zaun beschädigt-Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 09:40 Uhr vermutlich beim Rangieren einen Zaun in der Schillerstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

