POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstähle, Einbruch

Winnenden: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Am Dienstag, gegen 14:25 Uhr befuhr eine 27-jährige MINI-Fahrerin die Haselsteinstraße in Richtung Winnenden. Kurz vor dem Ortsausgang kam ihr ein 69-jähriger Opel-Fahrer entgegen. Obwohl der Opel-Fahrer ein Hindernis auf seinem Fahrstreifen hatte, hielt dieser nicht an. Die MINI-Fahrerin bremste daraufhin bis zum Stillstand ab. Beim Vorbeifahren touchierte der Opel den Mini im Bereich des Seitenspiegels. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Winnenden um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07195 6940 bei der Polizei zu melden.

Berglen: Diebstahl aus Baufahrzeugen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr ca. 350 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Baustellenfahrzeugen. Zudem wurde aus einer Asphaltwalze die Starterbatterie ausgebaut und gestohlen. Die Baumaschinen waren im Rahmen von Asphaltarbeiten an einem Weg zwischen Kottweil und Erlenhof eingesetzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Winnenden erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schorndorf: Unfall - Fußgängerin übersehen

Am Mittwochmorgen, gegen 07:10 Uhr wollte eine 20-jährige VW-Fahrerin vom Rehhaldenweg nach links in die Jakob-Degen-Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fußgängerin. Es kam zum Unfall, bei dem sich die 52-Jährige leicht verletzte. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am VW entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

Schorndorf-Miedelsbach: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.12. und Montag, 08.12. gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in ein Haus in der Haubersbronner Straße. Die Unbekannten durchwühlten Zimmer und Schränke und entwendeten Schmuck. Dieser hatte einen Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Ferner hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Kernen-Stetten: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Gartenstraße geparkten VW eine Autoscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Geldbeutel. Darin befanden sich neben diversen persönlichen Dokumenten auch die Bankkarte und etwas Bargeld. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 41798.

Die Polizei weist nochmals dringend darauf hin:

- Ihr Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort! - Lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Auto zurück!

Weitere Tipps finden Sie unter folgender Webseite: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/diebe-haben-es-auf-wertsachen-in-kfz-abgesehen/

