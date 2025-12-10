Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Diebstähle, Widerstand und Unfälle

Aalen (ots)

Mögglingen: Unfall beim Abbiegen

Gegen 10:45 Uhr wollte am Dienstag ein 84-Jähriger mit seinem Opel von der Hauptstraße nach links auf die B29 einfahren. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 18-jährigen BMW-Fahrerin. Durch die anschließende Kollision wurde die 77-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers schwer verletzt. Die 18-Jährige sowie der 84-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf etwa 22000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle war auch die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Westhausen/Reichenbach: Einbruch

Ein Einbrecher hebelte am Dienstag zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr eine Terrassentüre aus der Verankerung und verschaffte sich so Zugang zu einem Wohnhaus in der Wischauer Straße. Im Inneren des Hauses wurden Schubläden und Schränke durchsucht. Nach bisherigen Kenntnissen entwendete der Einbrecher Uhren und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag parkte ein 25-Jähriger seinen BMW gegen 15 Uhr in einem Parkhaus Im Kälblesrain. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an der Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen/Wasseralfingen: Benzindiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr bohrten Unbekannte zwei Kunststofftanks in der Auguste-Keßler-Straße an und entwendeten anschließend daraus etwa 70 Liter Benzin. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Jagstzell: PKW touchiert

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Crailsheimer Straße geriet am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, eine 85-Jährige mit ihrem Nissan zu weit nach links. Infolgedessen touchierte sie mit ihrem Fahrzeug einen entgegenkommenden Volvo eines 36-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 16000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Von der Sonne geblendet

Aufgrund von Sonnenblendung geriet am Dienstag gegen 16 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Smart in der Sonnenblumenallee nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr sie über eine Verkehrsinsel und anschließend gegen ein Schild am dortigen Kreisverkehr. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter warf zwischen Freitag und Montag einen Stein gegen die Verglasung einer Haustür In der Vorstadt und beschädigte diese. Der Schaden hierbei beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Tätlichen Angriff nach Verkehrskontrolle

Am Dienstag sollte gegen 11 Uhr ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Lindenfirststraße im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten werden. Der auf dem Beifahrersitz befindliche 29-jährige Mann war nicht angeschnallt, weshalb ihn die Beamten kontrollierten. Im Zuge dessen versuchte er zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch aufhalten und zu Boden bringen. Am Boden leistete der 29-Jährige erheblichen Widerstand und schlug um sich. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Er konnte schließlich fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Gegen ihn wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell