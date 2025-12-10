Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Am Mittwoch den 03.12.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin die L1036 von Blaufelden in Richtung Atzenrod. Dort kam ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer, welcher vermutlich in einem roten Peugeot unterwegs war, entgegen. Dieser kam in einer Kurve zu weit auf die Fahrspur der 32-Jährigen, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchierten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

