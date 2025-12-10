PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Am Mittwoch den 03.12.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin die L1036 von Blaufelden in Richtung Atzenrod. Dort kam ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer, welcher vermutlich in einem roten Peugeot unterwegs war, entgegen. Dieser kam in einer Kurve zu weit auf die Fahrspur der 32-Jährigen, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchierten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl

    Aalen (ots) - Althütte: Unfall beim Überholen Am Montag gegen 06:20 Uhr war ein 41-jähriger Audi-Fahrer auf der L1120 von Althütte kommend in Richtung Ebni unterwegs. In einer leichten Linkskurve wollte der 41-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto und im gleichen Zug ein Betonmischfahrzeug überholen. Als er sich im Überholvorgang auf Höhe des Betonmischfahrzeugs befand, kam ihm ein 22-jähriger VW-Fahrer entgegen. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:23

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstähle

    Aalen (ots) - Ellwangen: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr einen VW, der im Parkhaus "Parkpalette" in der Freigasse abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:13

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Zeugen nach Körperverletzung gesucht Am Freitag den 28.11.2025 gegen 22 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher an einer Grundschule im Fischweg von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und dabei leicht verletzt. Erst als eine Passantin mit ihrem Fahrzeug anhielt, ausstieg und damit drohte die Polizei zu verständigen, ließ die Gruppe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren