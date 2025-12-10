Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl von Brautkleid, Körperverletzung

Aalen (ots)

Remshalden: Auffahrunfälle auf B29

Gleich zweimal kurz hintereinander kam es am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr zu Auffahrunfällen auf der Bundesstraße B29 im Bereich der Anschlussstelle Remshalden-West in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW-Transporters fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden BMW eines 61-Jährigen auf. Ein nachkommender 48-jähriger Alfa Romeo-Fahrer bemerkte den Auffahrunfall zu spät und fuhr seinerseits auf den VW-Transporter auf. Beim Versuch durch ein Ausweichmanöver den Unfall zu verhindern, touchierte er zudem die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

Waiblingen: Unfall auf B14

Am Dienstagmorgen, gegen 08:15 Uhr kam es auf der B14 zwischen Waiblingen-Mitte und Waiblingen-Nord in Fahrtrichtung Winnenden zu einem Unfall. Dabei übersah ein 33-jähriger LKW-Fahrer beim Spurwechsel den rückwärtigen Verkehr. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei verkehrsbedingt abbremsen musste, stieß er mit einem Ford eines 77-jährigen Fahrers zusammen, der bereits auf der linken Fahrspur fuhr. Beim Fahrstreifenwechsel des LKW wurde ebenfalls ein Audi, der vor dem LKW fuhr, beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Spiegel abgetreten

Am Dienstag, gegen 22:35 Uhr kam einem 29-jährigem Mann in der Hauptstraße ein Citroen entgegen. Als das Auto an dem Mann vorbeifährt, tritt dieser unvermittelt mit dem Fuß gegen einen Seitenspiegel, so dass Glas und Abdeckung herausspringen. Die 43-jährige Fahrerin erschrak, musste ihre Fahrt unterbrechen und rief die Polizei. Der 29-Jährige konnte durch eine Polizeistreife in einer in der Nähe befindlichen Wirtschaft angetroffen werden. Dabei wurden die Polizisten vom 29-Jährigen mehrfach beleidigt. Dieser muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Rudersberg: Körperverletzung

Ein unbekannter Täter trat am Dienstag, gegen 13:30 Uhr in der Dr.-Hockertz-Straße unvermittelt von hinten an einen 17-Jährigen heran und stieß ihn zu Boden. Als der 17-Jährige am Boden lag, trat ihm der Unbekannte gegen sein Bein. Der Geschädigte zog sich leichte Verletzungen zu. Beim unbekannten männlichen Täter soll es sich ebenfalls um Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gehandelt haben. Die Ermittlungen zur Tat führt der Polizeiposten Rudersberg. Dieser nimmt Zeugenhinweise zur Tat und zum unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Kernen-Stetten: Brautkleid entwendet

Ein Dieb entwendete im Verlauf des Dienstags ein Brautkleid. Die Tatzeit liegt zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr. Das Kleid war in einem vergitterten Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße deponiert. Es ist rund 10 Jahre alt, der Zeitwert wird auf 500 Euro geschätzt. Eventuell fiel der Dieb beim Abtransport des Kleides in der Umgebung auf. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein 76-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 14.20 Uhr mit seinem Motorroller die K1910 zwischen Schmiden und Waiblingen. Dabei fuhr er infolge einer Unaufmerksamkeit auf einen Ssangyong auf, der von einer 31-Jährigen gefahren wurde. Der 76-Jährige stürzte und zog sich zumindest leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert.

