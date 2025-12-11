PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnwagen ausgebrannt

Aalen (ots)

Frankenhardt - Waldbuch: Wohnwagen ausgebrannt

Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr wurde die Feuerwehr von Frankenhardt zu einem brennenden Wohnwagen im Ortsteil Waldbuch alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der ständig bewohnte Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Ermittlungen ergaben, dass die 51-jährige Bewohnerin den Wohnwagen für kurze Zeit verlassen hatte und bei ihrer Rückkehr feststellen musste, dass er in Brand geraten war. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Wohnwagen vollständig ausbrannte. Ein Hund, der sich in dem Wohnwagen befunden hatte, wurde durch den Brand getötet. Ein weiterer Wohnwagen und die Wand einer Scheune wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unbekannt und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Bürgermeister war am Brandort und organisierte die Unterbringung der Wohnwagenbesitzerin in einer Notunterkunft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 14:34

    POL-AA: OStalbkreis: Unfälle

    Aalen (ots) - Mutlangen: Unfall beim Abbiegen Ein 23-jähriger VW-Lenker befuhr am Mittwochmorgen, kurz vor 06:00 Uhr, die B298 von Mutlangen kommend. Als er nach links in Richtung Pfersbach abbog, geriet er zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Suzuki, der von einer 61-Jährigen gelenkt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Am VW und am Suzuki entstand Totalschaden. Durlangen: Zaun beschädigt-Unfallflucht Ein ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:58

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstähle, Einbruch

    Aalen (ots) - Winnenden: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht Am Dienstag, gegen 14:25 Uhr befuhr eine 27-jährige MINI-Fahrerin die Haselsteinstraße in Richtung Winnenden. Kurz vor dem Ortsausgang kam ihr ein 69-jähriger Opel-Fahrer entgegen. Obwohl der Opel-Fahrer ein Hindernis auf seinem Fahrstreifen hatte, hielt dieser nicht an. Die MINI-Fahrerin bremste daraufhin bis zum Stillstand ab. Beim Vorbeifahren ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl von Brautkleid, Körperverletzung

    Aalen (ots) - Remshalden: Auffahrunfälle auf B29 Gleich zweimal kurz hintereinander kam es am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr zu Auffahrunfällen auf der Bundesstraße B29 im Bereich der Anschlussstelle Remshalden-West in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW-Transporters fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren