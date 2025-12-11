Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnwagen ausgebrannt

Aalen (ots)

Frankenhardt - Waldbuch: Wohnwagen ausgebrannt

Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr wurde die Feuerwehr von Frankenhardt zu einem brennenden Wohnwagen im Ortsteil Waldbuch alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der ständig bewohnte Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Ermittlungen ergaben, dass die 51-jährige Bewohnerin den Wohnwagen für kurze Zeit verlassen hatte und bei ihrer Rückkehr feststellen musste, dass er in Brand geraten war. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Wohnwagen vollständig ausbrannte. Ein Hund, der sich in dem Wohnwagen befunden hatte, wurde durch den Brand getötet. Ein weiterer Wohnwagen und die Wand einer Scheune wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unbekannt und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Bürgermeister war am Brandort und organisierte die Unterbringung der Wohnwagenbesitzerin in einer Notunterkunft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell