Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-Jähriger bei Verfolgungsfahrt gestürzt - Roller sichergestellt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 27. September, kam es gegen 14.45 Uhr, am Bäumchesweg im Schmöderpark zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung:

Eine Streifenwagenbesatzung hatte kurz zuvor auf der Mittelstraße ein Kleinkraftrad mit auffällig lauter Abgasanlage festgestellt. Als die Beamten das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, entzog sich der Fahrer durch Flucht. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr und missachtete Anhaltezeichen sowie Sondersignale.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt bog der Rollerfahrer in den Bäumchesweg ein. Dort kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Streifenwagen, infolge derer der Rollerfahrer stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Eine medizinische Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte er ab.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Zweirad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war und technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Zudem äußerte der 22-Jährige, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Die Einsatzkräfte stellten dementsprechend das Fahrzeug sicher und nahmen den Mann mit zur Polizeiwache, wo ein Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der 22-Jährige entlassen, gegen den das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt. (et)

