Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Wohnwagens

Aalen (ots)

Frankenhardt: Brand eines Wohnwagens

Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnwagen im Waldbuch in Brand. Der Brand griff vollständig auf den Wohnwagen über, sodass dieser komplett ausbrannte. Ein Hund, welcher sich während des Brandes im Wohnwagen befand, verstarb, ein weiterer Hund konnte aus dem Wohnwagen gerettet werden. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

