Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Keller

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 06 Uhr Zutritt zu mehreren Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Schweickerweg. Dort entwendete er Kaffee, mehrere Fahrradakkus und einen Schlüssel. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 08 Uhr gelangte ein Einbrecher in ein Wohnhaus in der Onolzheimer Hauptstraße. Hierzu verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend entfernte er sich ohne etwas zu entwenden. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

