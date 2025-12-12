POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Randalierer

Polizeipräsidium Aalen

Sulzbach an der Murr: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr wollte ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße "Hoher Weg" einfahren. Dabei übersah er den Citroen einer 76-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Fellbach: Vorfahrtsunfall

Eine 15-Jährige befuhr am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr mit ihrem E-Scooter die Lämmlerstraße. Als sie die Mozartstraße queren wollte missachtete sie die Vorfahrt eines vorn rechts kommenden Hyundai einer 39-jährigen Fahrerin. Die 15-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.200 Euro.

Fellbach: Gegen Gebäudewand gefahren

Am Donnerstagabend rutschte ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer beim Befahren einer Rampe zu einer Tiefgarage in der Marie-Curie-Straße vom Bremspedal ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Gebäudewand. Dabei wurde der 85-Jährige leicht verletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden.

Fellbach: Auffahrunfall - Handy unter Bremspedal verkeilt

Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr hielt ein 45-jähriger LKW-Fahrer in der Schorndorfer Straße (Ausfahrt Stadttunnel) an der dortigen Ampel an. Ein 19-jähriger Smart-Fahrer konnte nicht mehr richtig bremsen, da zuvor sein Mobiltelefon in den Fußraum gefallen war und sich unter dem Bremspedal verkeilt hatte. Er fuhr auf den stehenden LKW auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf-Oberberken: In Haus eingedrungen

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam über ein Terrassenfenster Zugang zu einem Haus in der Straße "In den Geißhecken". Nach aktuellen Erkenntnissen durchwühlten die unbekannten Einbrecher mehrere Räume und verließen das Haus ohne Diebesgut. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Korb: Randalierer im Linienbus

Ein 35-jähriger Mann randalierte am Donnerstag gegen 15:15 Uhr in einem Linienbus im Bereich Seeplatz. Der Mann spukte und schlug mehrmals gegen eine Tür und gegen die Fahrerkabine. Als er bemerkte, dass der Busfahrer die Polizei verständigte, zeigte er diesem sein entblößtes Geschlechtsteil. Der 35-Jährige, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in eine Fachklinik verbracht. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

