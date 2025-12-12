Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff, Unfälle, Kontrollen von Waffen- und Messerverbot, Bedrohung

Aalen (ots)

Aalen: Tätlicher Angriff und Widerstand

Am Donnerstag rief gegen 20 Uhr eine 36-jährige Frau die Polizei wegen Streitigkeiten zu einer Unterkunft in die Hegelstraße. Die Frau mit rund zweieinhalb Promille alkoholisierte war mit einem anderen Bewohner in Streit geraten. Sie verhielt sich gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Im Verlaufe des Einsatzes griff die Frau plötzlich die einschreitenden Polizeibeamten an und schlug eine Polizistin. Sie wurde daraufhin fixiert, leistetet jedoch erheblichen Widerstand. Hierbei wurde die Polizistin leicht verletzt. Die 36-Jährie wurde in Gewahrsam genommen.

Hüttlingen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Abtsgmünder Straße übersah am Donnerstag gegen 19:45 Uhr eine 18-jährige Citroen-Fahrerin einen dort fahrenden VW eines 26-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Hammerstadt: Unfall mit zwei Verletzten

Gegen 13:10 Uhr befuhr am Donnerstag eine 36-Jährige mit ihrem Ford die Lettenbergstraße von Onatsfeld kommend. An der Kreuzung zur K 3326 missachtet sie die Vorfahrt eines aus Dewangen kommenden 81-jährigen VW-Fahrers Durch die anschließende Kollision wurde der 81-Jährige leicht sowie seine 70-jährige Beifahrerin schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 22000 Euro. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lauchheim: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde eine 45-jährige Opel-Fahrerin gegen 12:15 Uhr auf der L 1076 von Lauchheim-Hülen in Richtung Waldhausen von einem unbekannten dunklen Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit überholt. Beim Überholvorgang streifte der Unbekannte den Opel am Außenspiegel und der Fahrertür, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise zum Flüchtigen nimmt der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 entgegen.

Ellwangen: Kontrollen Waffen- und Messerverbot im ÖPNV

Am Donnerstagvormittag führte das Polizeirevier Ellwangen eine Kontrollaktion hinsichtlich des bestehenden Waffen- und Messerverbots in Verkehrsmitteln des ÖPNV durch. An der Schwerpunktaktion beteiligt haben sich auch Vertreter der Stadt Ellwangen. Der Schwerpunkt bildete der Busbahnhof, Bushaltestellen sowie Bahnhofsvorplatz. Ziel war mitunter die Information und Sensibilisierung der Fahrgäste bzgl. der Waffen- und Messerverbote im ÖPNV sowie die Erhöhung des Sicherheitsgefühls durch sichtbare polizeiliche Präsenz. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Kontrollen positiv aufgenommen und konfliktfrei verliefen. Es mussten zudem keinerlei Verstöße festgestellt werden.

Ellwangen/Neunheim: Versucht der Kontrolle zu entziehen

Der 17-jährige Fahrer eines Mopeds versuchte sich am Donnerstag einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Der 17-Jährige sollte gegen 22:30 Uhr in der Rattstadter Straße kontrolliert werden. Er missachtete hierbei die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt über einen Feldweg, welcher Richtung Ellwanger Straße verläuft, fort. In einem dortigen Acker blieb der Jugendliche mit seinem Moped stecken, woraufhin er durch die eingesetzten Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert werden konnte. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Durlangen: Unfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und rutschiger Fahrbahn geriet am Freitag gegen 0:45 Uhr ein 37-jähriger Ford-Fahrer in einem Kurvenbereich der B298 auf Höhe der Amandusmühle nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mehrfach gegen die Schutzplanken.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 37-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Entsprechende Vortests verliefen positiv und dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen war. Ihn erwartet nun mehrere Strafanzeigen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Aalen: Mann niedergeschlagen

Ein 34-Jähriger befand sich am Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr in der Innenstadt auf dem Heimweg. Im Umfeld der Rittergasse traf er auf mehrere Männer, die ihn niederschlugen und verletzten. Zwei Passanten kamen dem Mann zu Hilfe. Er verständigte erst später die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Tätergruppe, auch sollen sich die beiden Helfer unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier in Aalen melden.

Oberkochen: Bedrohung mit Schreckschusspistole

Ein 36-Jähriger schoss am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr mehrfach mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung in der Beethovenstraße. Anschließend bedrohte er einen Mitbewohner sowie dessen Gast mit der Waffe. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten verhielt sich der 36-Jährige aggressiv und uneinsichtig. Er hatte rund zweieinhalb Promille. Zur Störungsbeseitigung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Die Waffe samt Munition wurden sichergestellt.

Heuchlingen: Hyundai besprüht

Am Donnerstag wurden zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr ein Hyundai ringsum mit schwarzer Farbe besprüht. Der Pkw stand zu dieser Zeit im Weilerfeld. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Donnerstagmittag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 51 Jahre alte Mann befuhr gegen 13.35 Uhr den Kreisverkehr Weißensteiner Straße/Scheffoldstraße. Eine 27-jährige Renault-Lenkerin fuhr zur gleichen Zeit in den Kreisverkehr ein und nahm den Radler die Vorfahrt, sodass sie zusammenstießen.

