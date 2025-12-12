PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz in Sulzbach-Laufen

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Polizeieinsatz zur Unterstützung des Jugendamts

Am Freitagnachmittag wollte das Jugendamt mit einer Familie in Sulzbach Laufen ein Gespräch führen. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation für ein Kind. Um weitere Gefahren für das Kind auszuschließen forderte das Jugendamt Unterstützung bei der Polizei an. Hierzu wurden auch Spezialkräfte eingesetzt um die Gefahr für sämtliche Beteiligte zu minimieren. Ein Kind konnte gegen 22:10 Uhr wohlbehalten durch die Polizei in Gewahrsam genommen und an das Jugendamt übergeben werden. Auch sonst wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Derzeit werden die polizeilichen Einsatzmaßnahmen beendet. Durch Absperrmaßnahmen entstandene Verkehrsbehinderungen dürften sich in Kürze auflösen.

Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

