POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz in Sulzbach-Laufen
Aalen (ots)
Sulzbach-Laufen: Polizeieinsatz zur Unterstützung des Jugendamts
Am Freitagnachmittag wollte das Jugendamt mit einer Familie in Sulzbach Laufen ein Gespräch führen. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation für ein Kind. Um weitere Gefahren für das Kind auszuschließen forderte das Jugendamt Unterstützung bei der Polizei an. Hierzu wurden auch Spezialkräfte eingesetzt um die Gefahr für sämtliche Beteiligte zu minimieren. Ein Kind konnte gegen 22:10 Uhr wohlbehalten durch die Polizei in Gewahrsam genommen und an das Jugendamt übergeben werden. Auch sonst wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Derzeit werden die polizeilichen Einsatzmaßnahmen beendet. Durch Absperrmaßnahmen entstandene Verkehrsbehinderungen dürften sich in Kürze auflösen.
Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.
