Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Aalen-Hammerstadt: Vorfahrt missachtet

Ein 58-Jähriger befuhr am Freitag gegen 9.15 Uhr die Lettenbergstraße und wollte die K3326 geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Dewangen heranfahrenden 78-jährigen VW-Fahrer. Dieser wurde leichtverletzt und vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Verursacher blieb unverletzt. Neben der Polizei sowie Rettungsdienst war auch ein Abschleppdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

