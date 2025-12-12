POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots) - Sulzbach an der Murr: Unfall beim Rückwärtsfahren Am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr wollte ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße "Hoher Weg" einfahren. Dabei übersah er den Citroen einer 76-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Fellbach: Vorfahrtsunfall Eine 15-Jährige befuhr am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr mit ihrem E-Scooter ...

mehr