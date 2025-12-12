POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet
Aalen (ots)
Aalen-Hammerstadt: Vorfahrt missachtet
Ein 58-Jähriger befuhr am Freitag gegen 9.15 Uhr die Lettenbergstraße und wollte die K3326 geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Dewangen heranfahrenden 78-jährigen VW-Fahrer. Dieser wurde leichtverletzt und vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Verursacher blieb unverletzt. Neben der Polizei sowie Rettungsdienst war auch ein Abschleppdienst im Einsatz.
