Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.12.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Wintergarten in Vollbrand

Salzgitter-Lebenstedt, 08.12.2025, 09:10 Uhr

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen entfachte sich ein Feuer beim Anschließen einer Gasflasche, welches in Wintergarten eines Reihenhauses in Vollbrand versetzte. Der Brand breitete sich auf das Wohnhaus selbst sowie auf das Nachbarhaus aus. Beider Häuser sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell