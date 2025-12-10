PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.12.2025

Schöppenstedt (ots)

Körperverletzung in einer Bar

Schöppenstedt, Steinweg, 06.12.2025 zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr

Eine bislang unbekannte Täterin schlug in einer Bar mehrfach auf eine 53-Jährige ein. Hierbei traf sie die Frau im Bereich des Kopfes sowie im Bereich der Rippen. Die Frau zog sich dadurch Schwellungen und Hämatome zu. Die Täterin wird als etwa 1,80 m groß und mit schulterlangem, glattem, blondem Haar beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren