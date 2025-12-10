Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2025.

Dorstadt (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Dorstadt, Harzstraße, 08.12.2025, 23 Uhr bis 09.12.2025, 15 Uhr.

Eine unbekannte Täterschaft hatte gewaltsam auf eine Zugangstür eines Wohnhauses eingewirkt und auf diese Weise versucht, in das Innere zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 1.500 Euro.

Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 929660 zu wenden.

Die Polizei sensibilisiert:

Gerade zur dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu vollendeten oder versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser. Gerade die dunkle Jahreszeit wirkt auf die Täterschaft einladend. Wir möchten sie sensibilisieren, insbesondere beim Verlassen des Wohnhauses die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Licht eingeschaltet zu lassen. Auch eine Außenbeleuchtung, die mit einem Bewegungsmelder gekoppelt ist, kann Täter abschrecken. Bitte seien Sie sensibel.

Falls Ihnen Personen auffallen, die nicht in Ihr Wohnumfeld passen, werden Sie gebeten, umgehend den Notruf der Polizei unter der Nummer 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell