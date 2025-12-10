PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2025.

Sickte (ots)

Polizei ermittelt wegen Diebstahl von Kupferrohren.

Sickte, Volzumer Straße, dortiger Friedhof, 07.12.2025, 20 Uhr bis 08.12.2025, 15:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte von dem Gebäude der Friedhofskapelle mehrere Meter Kupferrohre erbeutet und hierdurch einen Schaden von mindestens 300 Euro verursacht. Die Polizei kann aktuell keine näheren Angaben zum Sachverhalt machen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Daher ist die Polizei Sickte unter der Telefonnummer 05305 912180 auf Zeugenhinweise angewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

