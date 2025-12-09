Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.12.2025

Wolfenbüttel (ots)

Exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Wolfenbüttel, Rubensstraße/ Lindener Straße, 08.12.2025, von 13:10 Uhr bis 13:20 Uhr

Laut Angaben eines Zeugen onanierte ein Mann auf einer Grundstückseinfahrt mit Blickrichtung zu einer Bushaltestelle, an welcher sich zu diesem Zeitpunkt ca. 8 bis 10 Schüler-/innen aufgehalten haben. Diese schätzte der Zeuge auf ca. 10 bis 15 Jahre. Weiterhin seien zwei Schülerinnen auf dem Weg zur Bushaltestelle an dem Mann vorbeigegangen. Das Alter des Mannes wird auf ca. 20 Jahre geschätzt. Er trug weiße Schuhe, eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Hoodie mit einem weißen Aufdruck auf der Brust. Zeugen/-innen sowie die betroffenen Schüler-/innen bzw. deren Eltern werden gebeten sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell