Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.12.2025

Salzgitter-Thiede (ots)

Sachbeschädigung mit einem Verkehrszeichen

Salzgitter-Thiede, An der Zwergenkuhle, 05.12.2025 von 15:00 Uhr bis 07.12.2025, 10:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft löste zunächst den Rohrpfosten mit samt dem Verkehrszeichen 283, welches das absolute Halteverbot kennzeichnet. Anschließend wurde dieses über den Zaun einer Kindertagesstätte geworfen. Dabei beschädigte der Rohrpfosten des Verkehrszeichens die Verglasung der Terrassentür der Kindertagesstätte. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 entgegen.

