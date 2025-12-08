Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.12.2025: Knochenfund bei Peine - weitere Untersuchungen

Peine (ots)

Am 05.12.2025 sind in einem Waldstück bei Peine Knochen aufgefunden worden. Am heutigen Montag 08.12.2025 sind diese, eindeutig menschlichen, Knochen für weitere Untersuchungen an das rechtsmedizinische Institut der MHH übergeben worden. Die dortigen Untersuchungen können rund zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Auch bislang ungeklärte Vermisstenfälle der Region werden im Rahmen der Ermittlungen berücksichtigt.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell