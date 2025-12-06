PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.12.2025: Menschliche Knochen bei Peine gefunden

Peine (ots)

Gegen 16:00 Uhr am 05.12.2025 teilte ein Jäger der Polizei in Peine mit, dass er wahrscheinlich menschliche Knochen in einem Waldstück gefunden habe. Vor Ort, einem schwer zugänglichen Stück des Hainwaldes, bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei den Fragmenten um menschliche Knochen handeln könnte. Herkunft und Umstände des Fundes müssen jetzt ermittelt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Mitteilungen dazu gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Polizeikommissariat Peine
Dienstschichtleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren