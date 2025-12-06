Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.12.2025: Menschliche Knochen bei Peine gefunden

Peine (ots)

Gegen 16:00 Uhr am 05.12.2025 teilte ein Jäger der Polizei in Peine mit, dass er wahrscheinlich menschliche Knochen in einem Waldstück gefunden habe. Vor Ort, einem schwer zugänglichen Stück des Hainwaldes, bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei den Fragmenten um menschliche Knochen handeln könnte. Herkunft und Umstände des Fundes müssen jetzt ermittelt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Mitteilungen dazu gemacht werden.

