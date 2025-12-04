Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.12.2025

Wolfenbüttel (ots)

Raub einer Geldbörse

Wolfenbüttel, Am Seeligerpark, 01.12.2025, 06:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen überfielen zwei unbekannte männliche Täter einen 22-jährigen Mann, während dieser durch den Park ging. Nach Angaben des Mannes hielt ihn ein Täter von hinten fest, während der andere Täter unter Vorhalt eines Cuttermessers seine Geldbörse samt Bankkarte und einem niedrigen zweistelligen Geldbetrag an sich nahm. Als sich der 22-Jährige wehrte, wurde er mit dem Cuttermesser oberflächlich verletzt. Anschließend schubsten die Täter den Mann weg und flüchteten fußläufig. Ein Täter wurde als 1,80 m bis 1,85 m groß, kräftig, mit braunen Augen und einer Sturmmaske beschrieben. Zudem trug dieser eine schwarze Softshelljacke und eine dunkelblaue Jeans. Der andere Täter konnte als 1,85 m groß und mit normaler Statur beschrieben werden. Er trug eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke mit Fellkapuze, Handschuhe und eine Cap. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell