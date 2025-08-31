Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Rohrbruch sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung auf der Lemgoer Straße

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag (30.08.2025) auf Sonntag (31.08.2025) gegen 02:50 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiwache Detmold während der Streifenfahrt eine Wasserfontäne auf der Lemgoer Straße. Diese kam aus dem Erdreich in Höhe der Einmündung zur Marienstraße. Die hinzugezogene Feuerwehr und die Stadtwerke Detmold konnten den Rohrbruch zunächst beheben. Trotzdem müssen am Sonntagmorgen noch weitere Arbeiten durchgeführt werden. Dazu ist die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe der Einmündung Marienstraße bis mindestens mittags 12:00 Uhr gesperrt. Ein Umfahren der Baustelle durch Abbiegen in die Marienstraße ist weiterhin möglich.

