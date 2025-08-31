PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Mit dem Motorrad verunglückt - Christoph 13 im Einsatz

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (30.08.2025) gegen 10:45 Uhr kam ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Petershagen, auf der Straße Reine im Extertal, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verunglückte schwer. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christoph 13 angefordert. Dieser brachte den Fahrer des Motorrads in das Klinikum Minden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231-6090 an die Polizei.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

