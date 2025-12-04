Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.12.2025

Wolfenbüttel (ots)

Radfahrer schwer verletzt

Wolfenbüttel, L615 zwischen Wolfenbüttel und Salzgitter-Thiede, 03.12.2025, 07:20 Uhr

Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landesstraße 615 von Wolfenbüttel in Richtung Salzgitter-Thiede. Er beabsichtigte an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest nach rechts auf die A36 aufzufahren. Dabei übersah er einen 27-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg aus Salzgitter-Thiede kommend nach Wolfenbüttel befuhr. Durch den Zusammenstoß zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Die eingesetzten Beamten/-innen stellten fest, dass der Fahrer des Pkw unter Alkoholeinfluss stand mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,38 Promille. Durch einen Arzt wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

