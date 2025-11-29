PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 29.11.2025 für den Bereich Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad (ots)

Trunkenheitsfahrt im Gewerbegebiet Fuchsbach

Salzgitter-Bad, 28.11.2025, gegen 08:45 Uhr - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde im Gewerbegebiet Fuchsbach ein schwarzer VW Polo durch Beamte des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad kontrolliert. Bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer stellten die eingesetzten Beamten erheblichen Atemalkoholgeruch sowie Alkoholika im Fahrzeuginneren fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille. Dem 57-jährigen Liebenburger wurde daraufhin auf der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Den Kraftfahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis.

   -------------

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz und unter berauschenden Mitteln

Salzgitter-Bad, 28.11.2025, gegen 11:30 Uhr - Im Schlopweg wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer durch Polizeibeamte kontrolliert, da an dem Fahrzeug keine gültige Versicherungsplakette angebracht war.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich zudem erhebliche Anzeichen dafür, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem aus Braunschweig stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Darüber hinaus erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Beeinflussung durch berauschende Mittel im Straßenverkehr.

   -------------

Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt

Salzgitter-Bad, 28.11.2025, 11:00 Uhr - 11:30 Uhr - Im genannten Tatzeitraum wurde einer 76-jährigen Frau aus Salzgitter im Aldi-Markt in der Straße "Hinter dem Salze" die Geldbörse entwendet. Diese befand sich in einem roten Stoffbeutel, welcher im Einkaufswagen abgelegt war.

Der bislang unbekannte Täter verließ den Supermarkt unerkannt, entnahm das Bargeld aus der Geldbörse und ließ diese anschließend auf dem Parkplatz zurück.

Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter-Bad
Senyk, PK
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

