Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Vechelde (ots)

Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung zum Nachteil eines Tankstellenangestellten.

Vechelde, Hildesheimer Straße, 26.11.2025, 21:50 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass ein unbekannter Täter gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum betreten hatte. Unter Vorhalt eines Messers hatte er das 23-jährige Opfer bedroht. Er ließ sich Konsumartikel und Bargeld aushändigen und flüchtete anschließend. Der Schaden liegt in einer dreistelligen Höhe. Der Mann konnte unerkannt entkommen. Trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei konnte der Täter nicht ergriffen werden. Das Opfer wurde körperlich nicht verletzt.

Erste Befragungen und Ermittlungen haben ergeben, dass der Täter mit einem schwarzen Motorradhelm den Verkaufsraum betreten hatte. Die Beute wurde in einer mitgeführten schwarzen Sporttasche deponiert. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 20-30 Jahre
   - ca. 185 cm groß
   - hochdeutsche Aussprache
   - helle Jeanshose
   - graue Sweatshirtjacke
   - schwarzer Motorradhelm
   - schwarze Sporttasche mit weißer Aufschrift.

Vernehmungen haben ergeben, dass in unmittelbarer Tatortnähe und im zeitlichen Zusammenhang mit der Tat ein Roller gesehen wurde. Der Fahrer trug hierbei keinen Helm. Eventuell könnte sich der Täter bei der Flucht seines Helmes entledigt haben. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Flucht ein Motorradroller verwendet wurde. Die Polizei Peine ist dringend unter der Telefonnummer 05171 999-0 auf Zeugenhinweise angewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

