POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 29./30.11.2025
Peine (ots)
Zu tief ins Glas geschaut
Ort: Gerhardstraße 2, Ilsede Zeit: 30.11.2025, 00:38 Uhr
Auf andere Verkehrsmittel ist vorerst ein 47jähriger Mann aus Ilsede angewiesen. Der Verkehrsteilnehmer wurde Sonntagnacht auf der Gerhardstraße mit ihrem Pkw kontrolliert und stand mit 1, 78 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.
