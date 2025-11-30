PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 29./30.11.2025

Peine (ots)

Zu tief ins Glas geschaut

Ort: Gerhardstraße 2, Ilsede Zeit: 30.11.2025, 00:38 Uhr

Auf andere Verkehrsmittel ist vorerst ein 47jähriger Mann aus Ilsede angewiesen. Der Verkehrsteilnehmer wurde Sonntagnacht auf der Gerhardstraße mit ihrem Pkw kontrolliert und stand mit 1, 78 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Polizeikommissariat Peine
Dienstschichtleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:08

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

    Vechelde (ots) - Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung zum Nachteil eines Tankstellenangestellten. Vechelde, Hildesheimer Straße, 26.11.2025, 21:50 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass ein unbekannter Täter gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum betreten hatte. Unter Vorhalt eines Messers hatte er das 23-jährige Opfer bedroht. Er ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:28

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

    Hohenhameln (ots) - Fahrzeuge weckten die Begierde von Tätern. Hohenhameln, Hermann-Löns-Straße, 26.11.2025, 16:30 Uhr bis 27.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täterschaft hatte sich in drei Fällen einen gewaltsamen Zugang zu geparkten Firmenfahrzeugen verschafft und daraus Arbeitsgeräte erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweisgebende werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren