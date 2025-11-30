Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 29./30.11.2025

Peine (ots)

Zu tief ins Glas geschaut

Ort: Gerhardstraße 2, Ilsede Zeit: 30.11.2025, 00:38 Uhr

Auf andere Verkehrsmittel ist vorerst ein 47jähriger Mann aus Ilsede angewiesen. Der Verkehrsteilnehmer wurde Sonntagnacht auf der Gerhardstraße mit ihrem Pkw kontrolliert und stand mit 1, 78 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

