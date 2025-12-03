PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.12.2025: Unfall mit drei Fahrzeugen- ein Fahrer betrunken

Peine (ots)

Gegen 14:45 Uhr ereignete sich am 02.12.2025 auf der Straße "Schwarzer Weg" in Peine ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Einer der Beteiligten war betrunken und versuchte zu flüchten. Eine 74-jährige VW-Fahrerin wollte nach links in den Buchenweg einbiegen und übersah einen aus Richtung Stadtmitte entgegenkommenden BMW. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der BMW wird in den Golf einer 84-Jährigen geschleudert, die im Buchenweg wartete. Bei dem Aufprall wurde niemand verletzt, aber der Passat und der BMW wurden schwer beschädigt und mussten später abgeschleppt werden. Der 47-jährige Fahrer des BMW verließ nach dem Zusammenstoß seinen Unfallwagen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Noch während der Unfallaufnahme kann er aber von einer Streifenwagenbesatzung in der weiteren Umgebung angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, ein Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Während der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden, gegen 16:30 Uhr waren alle Maßnahmen beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

