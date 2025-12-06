PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.12.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Diebstahl aus Lagerräumen

38239 Salzgitter-Watenstedt, Carl-Zeiss-Weg, 24.11.2025 (09:00 Uhr) - 27.11.2025 (09:00 Uhr) Bislang unbekannte Täter entwenden 23 Mobile-Daten-Erfassungsgeräte (MDE) der geschädigten Firma. Der Verlust fiel bei einer routinemäßigen Kontrolle auf. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 14.200 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Führen eines Pkw unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln 38229 Salzgitter-Engelnstedt, Peiner Straße, 06.12.2025, 01:10 Uhr Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Betroffene seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl Hinweise vorliegen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bedrohung und Beleidigung

38239 Salzgitter-Thiede, Am Sportpark 9, 05.12.2025, 21:55 Uhr Bislang unbekannte Täter werfen nach vorangegangener Meinungsverschiedenheit mit dem Opfer einen Fahrradständer gegen die Eingangstür des Jugendzentrums. Ein Schaden am Objekt ist nicht entstanden. Im Anschluss beleidigt und bedroht einer der Täter das Opfer mit vulgären Worten. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren wegen der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

