Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.12.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

38228 Salzgitter-Lichtenberg, Lüttgenberg, 06.12.2025, 18:00Uhr Bislang Unbekannte zündeten die Hecke neben einem Einfamilienhaus mit Feuerwerkskörpern und einem Teelicht an. Dabei entstand Sachschaden an der Vegetation und am Zaun. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfallflucht

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Am Fuchsgraben, 06.12.2025, 14:00 Uhr - 15:15 Uhr Beim Vorbeifahren beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubterweise vom Unfallort. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell