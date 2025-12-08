Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.12.2025

Schladen (ots)

Diebstahl aus einem Transporter

Schladen, Friedrich-Ebert-Straße, 07.12.2025, 22:40 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich drei unbekannte Täter Zugang zu einem, am Fahrbahnrand geparkten, Transporter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Firmenwagen. Laut Angaben eines Zeugen räumten die dunkel gekleideten Personen Gegenstände aus dem Transporter in einen Pkw. Bei diesen Gegenständen handelte es sich um diverses Werkzeug im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Die Täter flüchteten schließlich mit dem Pkw in Richtung Süden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

