POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.12.2025
Schladen (ots)
Diebstahl aus einem Transporter
Schladen, Friedrich-Ebert-Straße, 07.12.2025, 22:40 Uhr
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich drei unbekannte Täter Zugang zu einem, am Fahrbahnrand geparkten, Transporter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Firmenwagen. Laut Angaben eines Zeugen räumten die dunkel gekleideten Personen Gegenstände aus dem Transporter in einen Pkw. Bei diesen Gegenständen handelte es sich um diverses Werkzeug im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Die Täter flüchteten schließlich mit dem Pkw in Richtung Süden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell