Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.12.2025

Sickte (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

L625, Zwischen Hötzum und Sickte, 07.12.2025, 04:50 Uhr

Ein 51-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Landesstraße 625 aus Hötzum kommend in Richtung Sickte. Kurz nach dem Ortsaugang Hötzum kam der Mann mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Transporter zusammen. Der 20-jährige Fahrer des Transporters verletzte sich dabei leicht und der 51-jährige Pkw-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fahrbahn war bis 08:00 Uhr vollständig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

