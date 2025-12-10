Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.12.2025: Kontrollen des Güterverkehrs in Peine

Peine (ots)

Regelmäßig sind bei Unfällen im Straßenverkehr Fahrzeuge des sogenannten gewerblichen Güter- oder Personenverkehrs (GGPV) beteiligt. Im Jahr 2023 war in Niedersachsen jedes achte Fahrzeug, das an einem Verkehrsunfall beteiligt war, dieser Gruppe zuzuordnen. Dabei kommt es auch immer wieder zu verletzten und sogar getöteten Personen. Das verdeutlicht die besondere Bedeutung gezielter Kontrollen in diesem Verkehrssektor. Darum fanden am gestrigen 09.12.2025 im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Peine Verkehrskontrollen mit diesem Schwerpunkt statt. Fahrzeuge wurden im fließenden Verkehr ausgewählt und auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale genauen Kontrollen unterzogen. Dabei wurde von den Kontrollteams ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt. D.h. neben dem technischen Zustand des Fahrzeugs, der Beladung sowie den erforderlichen Genehmigungen wurde auch das Fahrpersonal und die Einhaltung von Dokumentations- und Sozialvorschriften umfassend kontrolliert. Dies geschah in routinierter Zusammenarbeit mit Kontrolleuren des Landkreises Peine, des Gewerbeaufsichtsamtes Braunschweig und des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM). So sind insgesamt rund 50 Transporter und LKW in der Kontrollstelle in Augenschein genommen worden. Im Ergebnis musste 17 Fahrzeugen zur Gefahrenabwehr die Weiterfahrt untersagt werden. Insgesamt sind 32 Fahrzeuge beanstandet worden. Am meisten fielen technische Mängel oder fehlerhafte Ladungssicherung auf.

Dazu sagt die Leiterin der Kontrollen, Polizeikommissarin Charline Reinecke: "Gerade im gewerblichen Bereich, in dem Fahrzeuge oftmals schwer beladen, lange unterwegs und zeitlich unter Druck stehen, ist die Einhaltung der Verkehrsregeln von zentraler Bedeutung - nicht nur zum Schutz der Fahrer, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer."

