PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.12.2025: Vermisster Mann wohlbehalten angetroffen

Peine (ots)

Nachdem er am vergangenen Sonntag eine Wohneinrichtung in Peine verlassen hatte, konnte der 59-Jährige angetroffen werden. Polizeibeamte haben den Mann wohlbehalten zurückbringen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:33

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.12.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Exhibitionistische Handlungen vor Kindern Wolfenbüttel, Rubensstraße/ Lindener Straße, 08.12.2025, von 13:10 Uhr bis 13:20 Uhr Laut Angaben eines Zeugen onanierte ein Mann auf einer Grundstückseinfahrt mit Blickrichtung zu einer Bushaltestelle, an welcher sich zu diesem Zeitpunkt ca. 8 bis 10 Schüler-/innen aufgehalten haben. Diese schätzte ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:42

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.12.2025

    Salzgitter-Thiede (ots) - Sachbeschädigung mit einem Verkehrszeichen Salzgitter-Thiede, An der Zwergenkuhle, 05.12.2025 von 15:00 Uhr bis 07.12.2025, 10:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft löste zunächst den Rohrpfosten mit samt dem Verkehrszeichen 283, welches das absolute Halteverbot kennzeichnet. Anschließend wurde dieses über den Zaun einer Kindertagesstätte ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:37

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.12.2025

    Sickte (ots) - Schwerer Verkehrsunfall L625, Zwischen Hötzum und Sickte, 07.12.2025, 04:50 Uhr Ein 51-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Landesstraße 625 aus Hötzum kommend in Richtung Sickte. Kurz nach dem Ortsaugang Hötzum kam der Mann mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Transporter zusammen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren