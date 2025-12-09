POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.12.2025: Vermisster Mann wohlbehalten angetroffen

Sickte (ots) - Schwerer Verkehrsunfall L625, Zwischen Hötzum und Sickte, 07.12.2025, 04:50 Uhr Ein 51-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Landesstraße 625 aus Hötzum kommend in Richtung Sickte. Kurz nach dem Ortsaugang Hötzum kam der Mann mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Transporter zusammen. Der ...

mehr