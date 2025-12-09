POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.12.2025: Vermisster Mann wohlbehalten angetroffen
Peine (ots)
Nachdem er am vergangenen Sonntag eine Wohneinrichtung in Peine verlassen hatte, konnte der 59-Jährige angetroffen werden. Polizeibeamte haben den Mann wohlbehalten zurückbringen können.
